أوزيل يعلن عن تشكيلة أحلامه

كشف النجم الألماني مسعود أوزيل، المحترف في صفوف نادي أرسنال الإنجليزي، عبر حسابه في موقع "تويتر"، عن تشكيلة أحلامه.

وضمت التشكيلة 11 لاعبا، سبق لأوزيل أن جاورهم سواء مع المنتخب الألماني، أو مع فريقه السابق ريال مدريد والحالي أرسنال.

وعرفت التشكيلة تواجد لاعبين كبارا، كالبرتغالي كريستيانو رونالدو، والإسباني سيرخيو راموس، والبرازيلي كاكا، والأرجنتيني أنخيل دي ماريا.

وفيما يلي تشكيلة أحلام أوزيل:

في حراسة المرمى: إيكر كاسياس

في خط الدفاع: جيروم بواتينغ، فيليب لام، سيرجيو راموس، مارسيلو

في خط الوسط: كازورلا، تشابي ألونسو، كاكا، أنخيل دي ماريا، كريستيانو رونالدو

في خط الهجوم: كريم بنزيما

Mesut Ozil's dream XI is STACKED ⭐ pic.twitter.com/nNm5NAJNP0 — FOX Soccer (@FOXSoccer) September 9, 2020

وكان أوزيل قد أمضى أربعة مواسم ناجحة مع ريال مدريد بين عامي 2010 و 2013، قبل انتقاله لنادي أرسنال، كما ساهم في تتويج منتخب بلاده ألمانيا بلقب مونديال 2014.

المصدر: RT