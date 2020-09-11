السومة يتحدث عن ظروف خارج إرادته قد تجبره على الرحيل (فيديو)

تحدث السوري عمر السومة مهاجم أهلي جدة، عن شروط بقائه مع فريقه السعودي لهذا الموسم والظروف التي قد تجبره على الرحيل.

وقال السومة، في تصريح لبرنامج "الدوري مع وليد": "لدي ظروف خاصة وبإذن الله تحل، ومن الآن حتى نهاية عقدي أتمنى حلها".

وعن تلك المشاكل قال: "هناك ظروف خاصة خارجة عن إرادتي، قد تجبرني على مغادرة الفريق، وأتمنى حلها، وجمهورنا يعلم مدى انتمائي للأهلي، وأتمنى دعمهم فيما هو قادم، والصبر منهم ولا يحكموا على اللاعب أو المدرب أو رئيس النادي بسرعة، ونسبة تحقيقنا لدوري أبطال آسيا ليست قوية، وليست ضعيفة".

#الدوري_مع_وليد | عمر السومة - لاعب النادي الأهلي: لدينا عناصر مميزة واللي طلبناه تدعيم.. لدي ظروف خاصة وبإذن الله تحل.. آخر سنتين الوضع غير صحي بسبب تغيير الرؤساء والمدربين.. نطالب بالاستقرار فقط.#SBCpic.twitter.com/LHv0HQ9jQx — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) September 10, 2020

وأردف: "لا أعلم من تقدم لي بعروض، وكل شيء عند مدير أعمالي، وكثيرون كلموه بخصوصي، ولم أرد على أحد، وأنا أحترم عقدي مع الأهلي، ولم أدخل الفترة الحرة إلى الآن والتي ستبدأ في ديسمبر المقبل، وحبي وعشقي للأهلي وجماهيره هو من سيبقيني داخل أسوار الفريق".

#الدوري_مع_وليد | عمر السومة - لاعب النادي الأهلي: لا أعلم من تقدم لي بعروض كثير كلموا مدير أعمالي.. لكن أنا أحترم عقدي مع النادي الأهلي.. حبي وعشقي للأهلي وجماهيره ما يبقيني.. وظروفي الخاصة هي ما تأثر على بقائي.. نسبة تحقيقنا آسيا ليست قوية وليست ضعيفة.#SBCpic.twitter.com/XKxn6cDKey — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) September 10, 2020

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وأكد السومة، على أن نجاح الفريق في الحصول على المركز الثالث بالدوري السعودي، يعتبر إنجازا في ظل الظروف التي واجهت الفريق خلال الموسم الماضي.

المصدر: twitter\DawryWaleed