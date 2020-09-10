رياض محرز على رادار ريال مدريد

كشف تقرير صحفي فرنسي اليوم الخميس، عن اهتمام ريال مدريد الإسباني بضم قائد المنتخب الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وحسب موقع "le10sport" الفرنسي، فإن إدارة ريال مدريد اتصلت بالمحيطين بمحرز، لمعرفة موقف النجم الجزائري من الانضمام إلى النادي الملكي.

Mercato - Real Madrid : Zinedine Zidane tente un énorme coup avec... Riyad Mahrez ! https://t.co/SgTCJurw0Xpic.twitter.com/HzfSRTPmHN — le10sport (@le10sport) September 10, 2020

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ولم يرسل ريال مدريد أي عرض لمانشستر سيتي حتى الآن، وليس من الواضح ما إذا كان السيتي سيوافق على التخلي عن محرز بعد أن غادر ليروي ساني إلى بايرن ميونخ الألماني.

ويرتبط محرز بعقد مع مانشستر سيتي حتى صيف 2023، ويعتبر عنصرا مهما في كتيبة بيب غوارديولا.

وذكرت العديد من التقارير أن ريال مدريد سيتحرك جديا لضم محرز في حال استطاع بيع غاريث بيل، بعدما خرج الويلزي نهائيا من خطط مدربه زين الدين زيدان، وبالتالي بات يمثل عبئا ماليا على النادي الملكي، لا سيما أنه يتقاضى 14 مليون يورو سنويا.

المصدر: وكالات



