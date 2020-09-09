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برشلونة يقدم عرضا "متواضعا" لمانشستر سيتي

الرياضة

برشلونة يقدم عرضا
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ذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية، عن عرض برشلونة الإسباني لضم الإسباني إريك غارسيا، مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي ، خلال موسم الانتقالات الصيفي الجاري.

ووفقا للصحيفة الكتالونية، فإن برشلونة قدم عرضا بقيمة 8 ملايين يورو، مع مليونين آخرين كإضافات محتملة.

وأوضحت الصحيفة، أن هذا العرض بعيد جدا عما يريده مانشستر سيتي، الذي حدد 40 مليونا لبيع مدافعه الإسباني، على الرغم من أنهم يعلمون بأنهم سيضطرون إلى تخفيض مطالبهم المادية، حتى لا يرحل اللاعب مجانا الصيف المقبل.

وأشارت الصحيفة، إلى أن غارسيا أخبر مسؤولي مانشستر سيتي بالفعل، أنه لا يخطط لتمديد عقده، ويريد العودة إلى برشلونة.

ورحل الإسباني غارسيا، البالغ 19 عاما، عن أكاديمية "لا ماسيا" في صيف 2017، وانتقل إلى النادي الإنجليزي بعقد يمتد حتى صيف 2021.

المصدر: "وكالات" 

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