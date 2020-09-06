شاهد.. إيقاف النجم دجوكوفيتش بعد ضربه فتاة بكرة

استبعد النجم الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف الأول عالميا، من الدور الرابع لبطولة أمريكا المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى للتنس، بسبب ضرب الكرة بأحد مراقبي خطوط الملعب.

وخسر دجوجوفيتش إرساله في الشوط الثالث عشر من المجموعة الأولى ليتأخر (6-5)، خلال مباراته أمام منافسه الإسباني بابلو كارينو بوستا.

وضرب دجوكوفيتش "الغاضب" كرة إلى الخلف فاصطدمت بالفتاة، واندهش الصربي، رافعا يده وكأنه يعتذر لما اقترفت يده من ذنب عن طريق الخطأ، ولكن ذلك لم يشفع له، وتم استبعاده من البطولة.

"there's no way Novak Djokovic can possibly look any worse this year"



Djokovic:pic.twitter.com/lNakdpAxDD — Eoin Sheahan (@EoinSheahan) September 6, 2020

المصدر: وكالات