ألكانتارا يفاجئ ليفربول

أعلن الإسباني تياغو ألكانتارا، لاعب وسط بايرن ميونيخ، أنه لا يستبعد الاستمرار مع الفريق "البافاري" لموسم آخر، على الرغم من التقارير التي ربطته بالانتقال لنادي ليفربول هذا الصيف.

وقال الدولي الإسباني، في مؤتمر صحفي عقده عشية مواجهة منتخب بلاده ونظيره الأوكراني المقررة مساء اليوم الأحد، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة من المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية: "كان الموسم الماضي رائعا للغاية (توج فيه البايرن بثلاثية تاريخية).. ولكن هناك دائما مجال للتحسن. أعتقد دائما أن اللحظة الحالية هي أفضل لحظة، وبالتالي أعتقد أن العام المقبل سيكون أفضل".

وعن الأنباء التي ربطته بالرحيل عن الفريق "البافاري" هذا الصيف، علق صاحب الـ29 عاما قائلا: "لم أقل إنني سأرحل عن بايرن ميونيخ، ولم أتحدث مع أحد عن مستقبلي".

إقرأ المزيد

ويتردد أن ألكانتارا، قد ينضم لليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لخلافة الهولندي جورجينيو فينالدوم، المرتقب رحيله إلى نادي برشلونة.

وكان ألكانتارا، الذي ينتهي عقده في العام 2021، من أبرز لاعبي البايرن في الموسم الماضي، وساعده في التتويج بالثلاثية التاريخية، لقب الدوري الألماني، وكأس ألمانيا، ودوري أبطال أوروبا.

المصدر: sportbox.ru