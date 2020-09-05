رسميا.. تشيلسي يضم هافيرتس لصفوفه

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، أمس الجمعة، تعاقده رسميا مع الألماني الدولي كاي هافيرتس قادما من باير ليفركوزن لمدة خمسة أعوام، مقابل 71 مليون جنيه إسترليني.

وقالت مديرة نادي تشيلسي، مارينا غرانوفسكايا: "كاي هو أحد أفضل اللاعبين في عمره، لذلك نحن سعداء للغاية لأن مستقبله يكمن في تشيلسي. لقد أثبت مستواه في واحدة من أفضل البطولات في أوروبا (الدوري الألماني)، وهو يلعب مع المنتخب الألماني، كما أنه موهبة ديناميكية ومثيرة. نحن سعداء بإضافة لاعب بتنوعه وجودته إلى الفريق قبل بداية الموسم".

ومن جهته قال هافيرتس لموقع النادي اللندني: "أنا سعيد جدا وفخور لوجودي هنا. بالنسبة لي هو حلم يتحقق للعب في ناد كبير مثل تشيلسي، ولا يمكنني انتظار لقاء جميع اللاعبين والمدربين".

وانضم اللاعب البالغ من العمر 21 عاما، الذي سجل 46 هدفا في صفوف ليفركوزن في 150 مباراة معه، إلى مواطنه تيمو فيرنر، والمغربي حكيم زياش، والإنجليزي بن تشيلويل، والبرازيلي تياغو سيلفا، الذين استقدمهم المدرب فرانك لامبارد لتشكيلة تشيلسي قبيل انطلاق الموسم الجديد.

وتأتي صفقات "البلوز" الجديدة، في إطار تعزيز صفوف الفريق، لهدم الهوة التي تفصله عن ليفربول (بطل الموسم المنصرم)، ومانشستر سيتي (بطل 2017-2018 و2018-2019).

ومن المرجح أن يبرم تشيلسي المزيد من التعاقدات الجديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من ضمنها ضم حارس مرمى.

المصدر: أ ف ب