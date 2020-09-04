أول تعليق لنجم ليفربول على إمكانية انضمامه لبرشلونة هذا الصيف

تفاعل الهولندي، جورجينيو فينالدوم، المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، مع الأنباء التي ربطته بالانضمام لنادي برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وفي أول تعليق له على تلك الأنباء، قال صاحب الـ29 عاما خلال المؤتمر الصحفى الذي يسبق مباراة منتخب بلاده هولندا ضد بولندا المقررة مساء اليوم الجمعة، لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى من المستوى الأول لدوري الأمم الأروبية، قال: "كل هذه الأخبار مجرد إشاعات، لا أعرف شيئا.. لا أستطيع أن أقول أي شيء عن ذلك".

وتناقلت وسائل إعلام هولندية وإسبانية خلال الأيام القليلة الماضية، أنباء عن رغبة المدرب الجديد لنادي برشلونة، الهولندي رونالد كومان، في التعاقد مع مواطنه فينالدوم، لتعزيز خط وسط "البلاوغرانا".

وكان فينالدوم من أبرز لاعبي ليفربول في السنوات الأخيرة، حيث ساهم في تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا في العام 2019، والدوري الإنجليزي في موسم 2019/2020.

وخاض الدولي الهولندي 47 مباراة مع الفريق الإنجليزي في جميع المسابقات خلال الموسم المنصرم، سجل خلالها ستة أهداف.

تجدر الإشارة إلى أن عقد فينالدوم مع ليفربول، ينتهي صيف العام المقبل.

المصدر: sportbox.ru