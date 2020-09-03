شاهد.. الزمالك يهزم بيراميدز

انفرد فريق الزمالك بمركز الوصافة في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم على حساب مضيفه بيراميدز، إثر فوزه عليه بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الخميس، ضمن الجولة 24 للدوري.

ووقع على ثنائية القلعة البيضاء، كل من المهاجمين، مصطفى محمد، وكابونغو كاسونغو، في الدقيقتين (41 و83) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي أقيم على استاد الدفاع الجوي.

تشكيل الزمالك لمباراة بيراميدز بالدوري المصري. 📝⚽️ pic.twitter.com/cnsqtx5Vjb — Zamalek SC (@ZSCOfficial) September 3, 2020

ورفع الزمالك رصيده بعد هذا الفوز، إلى 48 نقطة، وانفرد بالمركز الثاني في الدوري، مبتعدا بفارق ثلاث نقاط عن بيراميدز بالذات.

بينما يتصدر الأهلي، جدول ترتيب الدوري، برصيد 62 نقطة، وذلك قبل مباراته أمام ضيفه وادي دجلة، غدا الجمعة، ضمن منافسات هذه الجولة أيضا.

المصدر: RT