دوري أمم أوروبا.. مباراة حامية الوطيس بين ألمانيا وإسبانيا

أعلن مدربا منتخب ألماني وإسبانيا، التشكيلة الأساسية لهما لخوض المباراة المرتقبة بينهما، مساء اليوم الخميس، في مستهل مشوارهما ضمن النسخة الثانية لدوري أمم أوروبا لكرة القدم.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة (18:45) بتوقيت غرينيتش، على ملعب "مرسيديس بينز أرينا" بمدينة شتوتغارت الألمانية.

وسيبدأ الألماني يواكيم لوف، المدير الفني "للمانشافت"، هذا اللقاء الهام ضد الماتادور الإسباني، بالتشكيلة الأساسية التالية:

كيفن تراب، ثيلو كيهرير، روبين جوسينس، جوليان دراكسلر، توني كروس، نيكلاس سولي، أنطونيو روديغر، إلكاي غوندوغان، إيمري جان، ليروي ساني، وتيمو فيرنر.

بينما اختار الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، التشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة "المانشافت الألماني":

دي خيا، كارفاخال، سيرخيو راموس، باو توريس، غايا، بوسكيتس، ألكانتارا، فابيان، جيسوس نافاس، فيران توريس، ورودريغو مورينو.

وتضم المجموعة الرابعة أيضا إضافة إلى ألمانيا وإسبانيا، منتخبي سويسرا وأوكرانيا رفقة.

المصدر: وكالات