رسميا .. منتخب قطر يشارك في الكأس الذهبية

أعلن اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي لكرة القدم "الكونكاكاف"، اليوم الخميس، مشاركة منتخب قطر في الكأس الذهبية لعام 2021، بعد إدخال تعديلات على شكل المسابقة.

وستنضم قطر إلى 12 منتخبا من أمريكا الشمالية، حجزوا مواقعهم في دور المجموعات من خلال دوري "الكونكاكاف"، بما في ذلك المكسيك حاملة اللقب، والولايات المتحدة.

Some exciting changes coming to Gold Cup 2021 👀



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وستشارك قطر أيضا في نسخة العام 2023 من الكأس الذهبية، كما شاركت سابقا في كوبا أمريكا 2019.

وكان الاتحاد القطري لكرة القدم واللجنة العليا للمشاريع والإرث، أعلنا في وقت سابق عن شراكة استراتيجية مع "الكونكاكاف"، سيقومان خلالها بتقديم برامج طويلة الأجل ضمن أنشطة كرة القدم من أجل التنمية في أنحاء المنطقة، ويشمل التعاون مشاركة المنتخب القطري في نسختي 2021 و2023 من كأس "الكونكاكاف" الذهبية.

تجدر الإشارة إلى أن منتخب قطر، الذي توج بلقب بطولة كأس أمم آسيا في العام 2019 للمرة الأولى في تاريخه، يستعد من الآن للمشاركة في بطولة كأس العالم التي ستقام على أرضه عام 2022.

المصدر: وكالات