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برشلونة يريح جماهيره بصورة لميسي

الرياضة

برشلونة يريح جماهيره بصورة لميسي
Globallookpress
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شعرت جماهير برشلونة بنوع من الارتياح حول قدرة فريقها على الاحتفاظ بنجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعدما نشر الحساب الرسمي لـ"البارسا" على "تويتر"، قميص الفريق الجديد لموسم 2020/2021.

وتصدرت صورة ميسي، الإعلان الرسمي لنادي برشلونة عن القميص الجديد، وهو ما أثار حالة من السعادة والارتياح بين جماهير الفريق الكتالوني، التي اعتبرت الإعلان، بمثابة تأكيد على أن "البرغوث" سيستمر مع "البلاوغرانا" خلال الموسم المقبل على الأقل.

والمثير أن صورة الإعلان، تضمنت أبرز نجوم برشلونة، فإلى جانب ميسي، ظهر كل من جيرارد بيكيه، والحارس مارك أندريه تير شتيغن، وعثمان ديمبلي، في حين غاب المهاجم لويس سواريز، المرتقب رحيله عن الفريق.

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ونشر حساب برشلونة الصورة قبل ساعات من الاجتماع الذي عقده خورخي ميسي، والد ووكيل أعمال ليونيل ميسي، مع رئيس نادي برشلونة، جوسيب بارتوميو، مساء أمس الأربعاء، لتحديد مستقبل "البرغوث".

ولم يسفر الاجتماع عن أي نتيجة، حيث تمسك رئيس برشلونة ببقاء ميسي أو دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده والبالغ 700 مليون يورو من أجل رحيله، في حين طلب خورخي بالسماح لنجله بالرحيل مجانا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، على اعتبار أن عقده مع الفريق الكتالوني يتضمن بندا يخول له المغادرة مجانا مع نهاية كل موسم.

المصدر: حساب برشلونة + RT

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