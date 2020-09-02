سواريز ينتظر موافقة برشلونة للالتحاق برونالدو

توصلت إدارة نادي يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم، لاتفاق مع الأوروغوياني لويس سواريز على الانتقال إلى صفوفه هذا الصيف، مقابل راتب سنوي يقدر بنحو 12 مليون يورو.

وأفادت وسائل إعلام إيطالية، اليوم الأربعاء، بأن سواريز وافق على الانضمام إلى صفوف يوفنتوس خلال الميركاتو الحالي، في حال رحيله بشكل رسمي عن صفوف ناديه برشلونة.

ومن المتوقع أن يوافق برشلونة على فسخ عقد سواريز بالتراضي بين الطرفين، دون دفع أي أموال إضافية من أي جانب، حتى يستطيع التوقيع مع يوفنتوس.

وأعطى أندريا بيرلو، المدرب الجديد لليوفي، موافقته على ضم سواريز، بعد أن خرج المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين، من حسابات المدرب الجديد للفريق.

وبدأ الإيطالي فابيو باراتيتسي، المدير الرياضي ليوفينتوس، في البحث عن مهاجم جديد، وتم ترشيح اسمين، هما لويس سواريز، والبوسني إدين دجيكو، مهاجم روما، ما يعزز احتمال لعب سواريز إلى جانب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف "البيانكونيري".

بينما يحزم لويس سواريز أمتعته استعدادا للرحيل عن برشلونة هذا الصيف، بعد أن أبلغه الهولندي رونالد كومان، المدير الفني الجديد للفريق الكتالوني، أنه لا يدخل ضمن خططه المستقبلية في "كامب نو".

المصدر: وكالات