مانشستر سيتي يغري ميسي بنصف مليار يورو

يعمل نادي مانشستر سيتي، وصيف بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، على إتمام صفقة التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة.

وبحسب الصحفي الرياضي الموثوق، تانكريدي بالمري، فإن الفريق الإنجليزي، مستعد لدفع 500 مليون يورو صافية، للنجم الأرجنتيني على مدار خمس سنوات.

وأوضح بالمري، أن ميسي في حال انضمامه إلى مانشستر سيتي هذا الصيف، سيحصل على راتب سنوي قدره 50 مليون يورو على مدار ثلاث سنوات.

وأضاف أن "البرغوث" سيحصل على مكافأة قدرها 250 مليون يورو، في حال توقيعه عقدا جديدا ومدته موسمان مع نادي نيويورك سيتي الأمريكي، الذي تعود ملكيته لمجموعة "سيتي" لكرة القدم، وهي شركة قابضة تأسست عام 2014، للإشراف على إنشاء وإدارة مجموعة من نوادي كرة القدم، تحت رعاية نادي مانشستر سيتي.

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وأفيد في وقت سابق، بأن ميسي محبط من طريقة إدارة برشلونة ويعتزم مغادرة النادي، وتشير كل التوقعات إلى أن وجهة النجم الأرجنتيني ستكون نادي مانشستر سيتي، في حال رحيله.

وميسي هو خريج أكاديمية نادي برشلونة "لاماسا"، وتدرج في الفئات العمرية للأكاديمية إلى أن وصل للفريق الأول، الذي يرتبط معه بعقد يمتد حتى صيف العام 2021 ويتضمن شرطا جزائيا قيمته 700 مليون يورو.

ولعب "البرغوث" في الموسم الماضي 44 مباراة في جميع المسابقات، سجل خلالها 31 هدفا، وقدم لزملائه 26 تمريرة حاسمة.

المصدر: matchtv.ru