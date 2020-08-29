دجوكوفيتش يصعد بصعوبة لنهائي بطولة سينسيناتي على حساب باوتيستا أغوت (فيديو وصور)
قلب الصربي نوفاك دجوكوفيتش تأخره بمجموعة لفوز بنتيجة 4-6 و6-4 و7-6 على الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت، ليبلغ بصعوبة نهائي بطولة سينسيناتي الأمريكية للتنس رغم معاناته من آلام بعنقه.
Down but not out! 💪— ATP Tour (@atptour) August 28, 2020
🇷🇸 @DjokerNole battles into his seventh @CincyTennis final. pic.twitter.com/Etn0i11S14
وسيواجه دجوكوفيتش المصنف الأول عالميا في نهائي البطولة، الكندي ميلوش راونيتش الذي فاز بدوره على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 7-6 و6-3.
What a week for @milosraonic 👏— ATP Tour (@atptour) August 28, 2020
The 🇨🇦 reaches his first ATP Masters 1000 final since 2016. #CInCyTENNISpic.twitter.com/Nr4PQpQDJx
واضطر الطبيب إلى التدخل مرتين لعلاج عنق دجوكوفيتش خلال المباراة التي امتدت لثلاث ساعات أمام المصنف الـ12 عالميا.
Picture perfect 😍@DjokerNole | @CincyTennispic.twitter.com/OoEYw1oHQw— ATP Tour (@atptour) August 28, 2020
وسيسعى دجوكوفيتش المتوج بـ17 لقبا كبيرا إلى تحقيق لقبه الثاني في البطولة الأمريكية بعد عام 2018 ومعادلة الرقم القياسي لعدد الألقاب في دروات الماسترز المسجل باسم الإسباني رافائيل نادال المصنف الثاني عالميا بـ35 لقبا.
🔒 Lock ‘em in 🔒— ATP Tour (@atptour) August 28, 2020
This year’s @CincyTennis champion will be ____________ 👇 pic.twitter.com/LvhbAgmWmM
يذكر أن دجوكوفيتش وراونيتش التقيا سابقا في 10 مناسبات حسمها الصربي لمصلحته جميعا.
المصدر: أ ف ب