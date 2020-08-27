مفاجأة.. السومة يطلب الرحيل عن أهلي جدة السعودي

فجرت تقارير إعلامية، مساء الأربعاء، مفاجأة صادمة لمحبي نادي الأهلي السعودي، حول مستقبل المهاجم السوري عمر السومة، ورغبته بالرحيل عن الـ"الراقي".

واجتمع اللاعب البالغ من العمر 31 عاما مع إدارة النادي، وطلب بشكل رسمي السماح له بالرحيل خلال الميركاتو الشتوي المقبل، بعد 6 مواسم خاضها مع الفريق.

ووفقا لما أورده برنامج "الدوري مع وليد" السعودي، فإن مشوار السومة مع فريق الأهلي يقترب من نهايته، بناء على رغبة المهاجم السوري.

#الدوري_مع_وليد | #وليد_الفراج : في خبر سيء للأهلاوية .. #السومة اجتمع مع إدارة #الأهلي وطلب الرحيل .. باقي 3 شهور ويدخل المنطقة الحرة .. قدمت الكثير للنادي بحق كل لحظة حلوة خلوني أرحل بدون مشاكل ..#SBCpic.twitter.com/WGmugrBNhR — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) August 26, 2020

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وأوضح مقدم البرنامج أن السومة أخبر إدارة الأهلي أنه خدم "الراقي" بكل ما يستطيع وأنه يريد الآن الرحيل، خاصة وأنه يدخل خلال 3 أشهر الفترة الأخيرة من عقده مع أهلي جدة، وآخر 6 أشهر في تعاقده مع النادي، وأنه يرغب في أن يستفيد النادي من رحيله ماديا، بدلا من الرحيل مجانا في نهاية الموسم المقبل، وأنه قدم ما يستطيع تقديمه للأهلي وجماهير الكبيرة.

وارتدى السومة قميص الأهلي في يوليو 2014، قادما من القادسية الكويتي، ويرتبط بعقد مع النادي السعودي حتى يونيو 2021 المقبل، وحقق العديد من الإنجازات الفردية والجماعية خلال مسيرته.

وشارك السومة في 182 مباراة في جميع المسابقات مع الأهلي، سجل خلالها 165 هدفا، وقدم 16 تمريرة حاسمة.

المصدر: "وسائل إعلام سعودية"