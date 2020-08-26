تركي آل الشيخ يقرب ميسي من ناد إنجليزي

علّق تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، على قرار الأرجنتيني، ليونيل ميسي، بالرحيل عن برشلونة هذا الصيف.

وتمنى آل الشيخ، عبر تغريدة على حسابه الشخصي في "تويتر"، انتقال ليونيل ميسي إلى مانشستر يونايتد في أقرب وقت ممكن.

عسى ميسي بيروح مانشستر يونايتد يارب🙏🏻❤️ — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) August 25, 2020

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وأبلغ ليونيل ميسي، قائد برشلونة، المسؤولين في ناديه برغبته في الرحيل فورا، في رسالة عبر الفاكس، ليدخل العملاق الكتالوني في أزمة جديدة بعد أقل من أسبوعين على تجرعه هزيمة مذلة 8-2 أمام بايرن ميونيخ في دوري الأبطال لكرة القدم.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" الكتالونية فأن إدارة البلوغرانا رفضت طلب ليونيل ميسي "الغاضب" مؤكدة رغبتها في استمراره مع الفريق الكتالوني وتجديد عقده.

وستكون المفاوضات حول بند الفسخ الفلكي لعقده والبالغة قيمته حتى الآن 700 مليون يورو، حاسمة لرحيله في نهاية المطاف عن النادي.

وبحسب وسائل الإعلام المتخصصة، سيكون لدى ثلاثة أندية القدرة على الترحيب بتواجد الأسطورة الأرجنتينية في صفوفها: باريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميلان الإيطالي ومانشستر سيتي الإنجليزي.

المصدر: twitter\Turki_alalshikh