لن ننساك أبدا.. رئيس كتالونيا ينشر رسالة وداعية مؤثرة لميسي

نشر كويم تورا رئيس حكومة إقليم كتالونيا الإسباني رسالة وداعية لقائد برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، عقب الأنباء المتداولة برغبته في الرحيل عن صفوف النادي الكتالوني العريق.

ونشر تورا منذ دقائق صورة تجمعه بميسي، عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، وأرفقها بالقول: "كتالونيا ستظل دائما منزلك".

Catalunya serà sempre casa teva. Moltes gràcies per tots aquest temps de felicitat i d’un futbol extraordinari. Hem tingut la sort de compartir uns anys de les nostres vides amb el millor jugador del món. I un noble esportista No t’oblidarem mai. Leo Messi, Creu de Sant Jordi. pic.twitter.com/Ojev577MoE — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) August 25, 2020

وأضاف: "شكرا لك على كل ذلك الوقت من السعادة وكرة القدم الاستثنائية، نحن كنا محظوظون بما يكفي لنتشارك سنوات من حياتنا مع رياضي نبيل وأعظم لاعب في العالم".

وختم رسالته بعبارة: "لن ننساك أبدا".

🚨 ÚLTIMO MOMENTO 🚨



Messi le comunicó al Barcelona que quiere abandonar el club. Se acogería a la cláusula de su contrato que le permite rescindir unilateralmente al final de cada temporada.https://t.co/N5V9ygBhle — TyC Sports (@TyCSports) August 25, 2020

إقرأ المزيد

وذكرت العديد من التقارير الصحفية في الساعات الماضية أن ميسي أرسل "فاكس" لإدارة برشلونة طلب فيه فسخ تعاقده والرحيل عن النادي.

وترددت أنباء قوية عن رغبة ميسي في الرحيل عن برشلونة هذا الصيف، بعد الخسارة التاريخية أمام بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 8-2 في دوري الأبطال.

وأثارت أنباء رغبة ميسي الرحيل عن البارسا شهية عدة أندية أوروبية كبيرة، لضم أسطورة برشلونة إلى صفوفها خلال سوق الانتقالات الجاري، وعلى رأسها مانشستر سيتي الإنجليزي، وإنتر ميلان الإيطالي، وباريس سان جيرمان الفرنسي.

المصدر: وكالات