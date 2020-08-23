صحيفة أرجنتينية تكشف سر غضب ميسي من إدارة برشلونة

كشفت صحيفة "كلارين" الأرجنتينية أن هناك حالة من الغضب الشديد تسيطر حاليا على ليونيل ميسي بسبب ما بدر عن إدارة برشلونة في الساعات الماضية بشأن اجتماعه مع المدرب الجديد للفريق كومان.

وأوضحت الصحيفة، في تقرير لها اليوم الأحد، أن ميسي يعتقد بأن تسريب الاجتماع الذي جمعه مؤخرا مع كومان بسرعة كبيرة لوسائل الإعلام، يعد إستراتيجية خاصة بالإدارة الحالية لنادي برشلونة برئاسة جوزيب ماريا بارتوميو، تهدف من خلالها إلى وضعه في مواجهة مباشرة مع جماهير النادي الكتالوني.

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وكان ميسي قد قطع أجازته في بلده الأرجنتين وتحديدا في جبال البرانس، من أجل تلبية رغبة مجلس الإدارة باستدعائه للاجتماع مع الهولندي رونالد كومان، المدير الفني الجديد لبرشلونة.

وتولى كومان مهمة تدريب برشلونة رسميا نهاية الأسبوع الماضي، بعد إقالة المدرب كيكي سيتين، وذلك في إطار حملة تصحيح الأوضاع داخل النادي بعد الخسارة المذلة أمام بايرن ميونخ الألماني (2-8) في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وأدت أيضا إلى استقالة المدير الرياضي الفرنسي إريك أبيدال.

ويلف الغموض مصير ميسي مع العملاق الكتالوني، الاستمرار أم الرحيل في الصيف الجاري، بالرغم من أنه يرتبط بعقد مع برشلونة يمتد حتى يونيو 2021، ويتضمن شرطا جزائيا قيمته 700 مليون يورو.

وترغب عدة أندية أوروبية كبيرة، في مقدمتها: إنتر ميلان الإيطالي، مانشستر سيتي الإنجليزي، وباريس سان جيرمان الفرنسي، في الحصول على توقيع ميسي خلال موسم الميركاتو الصيفي الجاري.

المصدر: وكالات