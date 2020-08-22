لاعبو برشلونة الأعلى أجرا.. قائمة الرواتب

تصدر نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، قائمة تضم أكثر 10 أندية أوروبية إنفاقا على رواتب اللاعبين في الموسم الماضي (2019-2020)، وذلك وفقا لموقع "SafeBettingSites".

وبلغ متوسط رواتب لاعبي برشلونة 12.28 مليون دولار، وذلك بعد أن حقق النادي الكتالوني عائدات قياسية بلغت نحو 960 مليون دولار في موسم (2018-2019).

واحتل ريال مدريد بطل الدوري الإسباني، صاحب أكبر علامة تجارية لكرة القدم في العالم، المرتبة الثانية في القائمة بمتوسط رواتب بلغ 11.15 مليون دولار، يليه يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي بمتوسط رواتب قدر بنحو ​​10.11 ملايين دولار.

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وتشير الإحصاءات إلى أن برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس، هي الأندية الأوروبية الثلاثة الوحيدة التي يبلغ متوسط ​​راتب اللاعب السنوي فيها أكثر من 10 ملايين دولار.

وتهيمن الأندية الإنجليزية على المراكز التالية حتى العاشر، حيث يحتل مانشستر سيتي المركز الرابع (​​9.15 ملايين دولار)، ويليه باريس سان جيرمان الفرنسي (8.93 ملايين دولار)، ومن ثم بايرن ميونيخ الألماني (8.12 ملايين دولار).

بينما تحتل المراكز من السابع حتى العاشر على التوالي أندية مانشستر يونايتد الإنجليزي (8.02 ملايين دولار)، وبطل البريميرليغ ليفربول (7.25 ملايين دولار)، وأتلتيكو مدريد الإسباني (7.04 ملايين دولار)، وأرسنال الإنجليزي (6.27 ملايين دولار).

أما فيما يتعلق برواتب لاعبي برشلونة، فهناك تفاوت كبير بين اللاعبين، حيث يتقاضى اللاعبون الكبار رواتب ضخمة للغاية، ولكن الغريب أن الحارس الألماني مارك أندريه تير-شتيغين أهم لاعب في برشلونة ربما بعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد الفربق الكتالوني، يحتل المركز الثالث عشر فقط في قائمة اللاعبين الأعلى أجرا داخل أسوار "كامب نو"!.

وبدأ الفرق الكتالوني بحملة تغيير كبيرة في أروقة النادي، بعد الهزيمة المدوية التي مني بها "البلوغرانا" أمام فريق بايرن ميونخ الألماني (2-8)، يوم الجمعة 14 أغسطس الجاري، في الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

فقد أقال برشلونة مدربه كيكي سيتين، وتعاقد مع الهولندي رونالد كومان خلفا له، واستقال الفرنسي إريك أبيدال المدير الرياضي للفريق الكتالوني، ويتجه النادي نحو الخلص من عدد من نجومه، فهل ستطال هذه التغريرات الجانب الاقتصادي وبالتحديد رواتب اللاعبين أيضا؟.

يذكر أن برشلونة تعاقد لمدة موسمين مع كومان، من دون الكشف عن الجانب المالي للصفقة.

وفيما يلي قائمة برواتب لاعبي برشلونة للعام 2020:

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المصدر: وكالات