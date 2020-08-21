قائمة كومان السوداء تتضمن 3 من نجوم برشلونة

أفادت إذاعة "كادينا سير" الكتالونية، بأن ثلاثة من نجوم برشلونة باتوا خارج حسابات الهولندي رونالد كومان، المدير الفني الجديد للفريق الكتالوني.

إقرأ المزيد

وقالت "كادينا سير" إن كومان سيجتمع بالمهاجم الأوروغوياني لويس سواريز، والإسبانيين سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا ليخبرهم بأنه لن يعول عليهم في مشروعه الجديد.

في المقابل، ذكرت الإذاعة، أن كومان يرى أن المدافع جيرارد بيكيه أحد العناصر الأساسية الذي سيعول عليها في الموسم المقبل، وأن استمراره مع الكتيبة الكتالونية ليس محل شك، وذلك بالرغم من تصريحات بيكيه بعد مباراة برشلونة وبايرن ميونخ، التي قال فيها بأنه لا يمانع أن يكون أول الراحلين عن الفريق إذا كان هذا سيعيد "البلوغرانا" إلى المسار الصحيح.

إقرأ المزيد

وأكد جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، في مقابلة له مع وسائل إعلام النادي أن استمرار لاعبين مثل: ليونيل ميسي، فرينكي دي يونغ، أنطوان غريزمان، مارك أندريا تير-شتيغن، عثمان ديمبلي، كليمنت لينغليت، نيلسون سيميدو وأنسو فاتي ليس محل شك، ولم يذكر حينها اسم جيرارد بيكه.

وتعاقد برشلونة مؤخرا مع كومان لمدة موسمين بهدف إعادة الفريق إلى المسار الصحيح بعد هزيمته المدوية أمام بايرن ميونخ بهدفين مقابل ثمانية، في الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

المصدر: وكالات