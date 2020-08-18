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رسميا.. سيلفا يعود إلى الدوري الإسباني

الرياضة

رسميا.. سيلفا يعود إلى الدوري الإسباني
AFP
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أعلن ريال سوسيداد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، تعاقده رسميا في صفقة انتقال مجاني، مع الإسباني دافيد سيلفا، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي السابق.

وقال النادي الباسكي عبر حسابه في موقع "تويتر": "يسعدنا الإعلان عن توقيع سيلفا عقدا يدافع بموجبه عن ألوان الفريق حتى 30 يونيو 2022".

وكان الدولي الإسباني السابق البالغ من العمر 34 عاما، رحل عن مانشستر سيتي مع نهاية الموسم المنصرم، بعد عشر سنوات حصد خلالها 11 لقبا كبيرا، منها أربعة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، ونال جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي مرة واحدة فقط، رغم أنه من أكثر لاعبي "السيتي" ثباتا في المستوى، لكنه لا ينشغل كثيرا بالجوائز الفردية.

ومنذ انضمامه إلى مانشستر سيتي في العام 2010 قادما من فالنسيا الإسباني، خاض سيلفا أكثر من 300 مباراة بقميص "السيتي" وسجل 64 هدفا.

يذكر أن ريال سوسيداد قدم في الموسم الماضي أداء رائعا، حيث احتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإسباني، وبلغ المباراة النهائية لكأس إسبانيا التي لم يتحدد حتى الآن موعد إقامتها.

المصدر: RT

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