رئيس برشلونة يعلن إقالة سيتين ووسائل إعلام تكشف هوية المدرب الجديد

حسم رئيس نادي برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، أمر كيكي سيتين، بإعلانه مساء أمس الأحد، أن الأخير لم يعد مدربا للفريق، وذلك بحسب ما نقلت عنه إذاعة "كوبي" الكتالونية.

ووفق الإذاعة، أجاب بارتوميو عن سؤال بشأن مستقبل سيتين مع الفريق بعد الخروج المذل من دوري أبطال أوروبا بالخسارة التاريخية الجمعة الماضي على يد بايرن ميونخ الألماني 2-8: "سيتين أصبح خارج النادي".

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وكشفت الإذاعة عبر برنامجها "تييمبو دي جويغو"، أنها تحدثت لمدة دقيقتين مع رئيس برشلونة بعد اجتماع عقده في مكاتب النادي في "كامب نو"، وسأله مراسلها عن مستقبل النادي وإمكانية إجراء انتخابات مبكرة، فلم يجب عن هذا السؤال وطالب بالانتظار لانتهاء اجتماع مجلس الإدارة الذي سيعقد اليوم الاثنين، ولكن عند سؤاله عن استمرار سيتين مع الفريق، أجاب أنه أصبح خارج النادي.

وكان متوقعا ألا يمر تلقي برشلونة ثمانية أهداف للمرة الأولى منذ الخسارة أمام إشبيلية 0-8 عام 1946 في مسابقة الكأس الإسبانية، مرور الكرام عند إدارة النادي الكتالوني التي كانت تبحث أصلا عن مدرب يحل بدلا من سيتين لاسيما بعد التنازل عن لقب الدوري المحلي لصالح الغريم ريال مدريد.

والسؤال الذي يطرح نفسه: من سيقود عملية التغيير في برشلونة؟

ومن لائحة تضم الأرجنتيني ماوريتسيو بوكيتينو، وأسطورة برشلونة تشافي هرنانديز، أو حتى الإيطالي ماسيميليانو أليغري، وضعت وسائل الإعلام الإسبانية الهولندي رونالدو كومان، كأبرز المرشحين لخلافة سيتين في قيادة الفريق، الذي تألق في صفوفه كلاعب بين 1989 و1995، وشغل فيه منصب مساعد المدرب بين 1998 و2000.

AFP

ويشرف ابن الـ57 عاما، على المنتخب الهولندي منذ 2018 بعقد لأربعة أعوام ونصف عام، لكنه كشف سابقا أن عقده مع اتحاد بلاده يتضمن بندا يسمح له بالرحيل إلى برشلونة بعد نهائيات كأس أوروبا 2020 التي أرجئت لعام حتى الصيف المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكان كومان، الذي توج كلاعب مع النادي الكتالوني بلقب الدوري الإسباني أربع مرات ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة، أدلى بتصريح في وقت سابق لـ"راديو كاتالونيا"، قال فيه: "الجميع يعلم بأن حلمي هو تدريب برشلونة".

المصدر: أ ف ب