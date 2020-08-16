إشبيلية يقلب الطاولة على "الشياطين الحمر" ويتأهل لنهائي الدوري الأوروبي (فيديو)

قلب إشبيلية الإسباني تأخره بهدف أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى فوز بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن الدور نصف النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وافتتح "الشياطين الحمر" باب التسجيل مبكرا عند الدقيقة الـ9 عن طريق البرتغالي برونو فيرنانديز من ركلة جزاء.

وقلب إشبيلية النتيجة رأسا على عقب بتسجيله هدفين متتاليين عن طريق خيسوس فيرنانديز سوسو والهولندي لوك دي يونغ في الدقيقتين 26 و78 على التوالي، ليخطف تذكرة النهائي من أنياب اليونايتد.

GOAL! De Jong scores to put Sevilla in front. #UEL

pic.twitter.com/OkYz0GyDyR — Football World (@FTTV10) August 16, 2020

وسيواجه إشبيلية في نهائي المسابقة، الفائز من مباراة نصف النهائي الثانية والمقررة غدا الاثنين بين إنترميلان الإيطالي وشاختيور دونيتسك الأوكراني.

يذكر أن إشبيلية يملك الرقم القياسي بعدد مرات التتويج بلقب "يوروبا ليغ" بواقع 5 ألقاب، بينها 3 مرات تواليا من 2014 إلى 2016.

وأجبرت جائحة فيروس كورونا الاتحاد القاري للعبة على استكمال منافسات مسابقة الدوري الأوروبي على شكل بطولة مصغرة في ألمانيا، اعتبارا من الدور ربع النهائي، بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وحتى المباراة النهائية المقررة في الـ21 من أغسطس الجاري.

المصدر: RT