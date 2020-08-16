إشبيلية يقلب الطاولة على "الشياطين الحمر" ويتأهل لنهائي الدوري الأوروبي (فيديو)
قلب إشبيلية الإسباني تأخره بهدف أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى فوز بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن الدور نصف النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم.
وافتتح "الشياطين الحمر" باب التسجيل مبكرا عند الدقيقة الـ9 عن طريق البرتغالي برونو فيرنانديز من ركلة جزاء.
August 16, 2020
وقلب إشبيلية النتيجة رأسا على عقب بتسجيله هدفين متتاليين عن طريق خيسوس فيرنانديز سوسو والهولندي لوك دي يونغ في الدقيقتين 26 و78 على التوالي، ليخطف تذكرة النهائي من أنياب اليونايتد.
GOAL Sevilla! Suso scores the equalizer #UEL— Football World (@FTTV10) August 16, 2020
pic.twitter.com/U5CCCo2eUz
GOAL! De Jong scores to put Sevilla in front. #UEL— Football World (@FTTV10) August 16, 2020
pic.twitter.com/OkYz0GyDyR
وسيواجه إشبيلية في نهائي المسابقة، الفائز من مباراة نصف النهائي الثانية والمقررة غدا الاثنين بين إنترميلان الإيطالي وشاختيور دونيتسك الأوكراني.
يذكر أن إشبيلية يملك الرقم القياسي بعدد مرات التتويج بلقب "يوروبا ليغ" بواقع 5 ألقاب، بينها 3 مرات تواليا من 2014 إلى 2016.
🥳 Congratulations Sevilla, #UELfinal 🔜#UELpic.twitter.com/Sc5jTHTovm— UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 16, 2020
وأجبرت جائحة فيروس كورونا الاتحاد القاري للعبة على استكمال منافسات مسابقة الدوري الأوروبي على شكل بطولة مصغرة في ألمانيا، اعتبارا من الدور ربع النهائي، بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وحتى المباراة النهائية المقررة في الـ21 من أغسطس الجاري.
المصدر: RT