ليفاندوفسكي يحصد جائزة جديدة متفوقا على ميسي ورونالدو

أعلن الحساب الرسمي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، أن البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، هداف بايرن ميونيخ الألماني، نال جائزة أفضل لاعب في الأسبوع الماضي من المسابقة القارية.

Unstoppable right now. Lewandowski takes the prize for Player of the Week 🥇👏 #UCLPOTW | @FTBSantander | #UCLpic.twitter.com/SPHE53gGFe — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 10, 2020

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وتمكن ليفاندوفسكي من قيادة فريقه لفوز عريض على تشيلسي بنتيجة 4-1، حيث سجل هدفين وصنع مثلهما، ليعبر بفريقه إلى الدور ربع النهائي من المسابقة.

وتفوق النجم البولندي على منافسيه على الجائزة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الذي سجل هدفا وصنع آخر أمام نابولي (3-1)، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الذي أحرز هدفين في شباك ليون (2-1)، وكايل ووكر، مدافع مانشستر سيتي الذي تألق في المباراة التي فاز فيها فريقه على ريال مدريد بنتيجة 2-1.

يذكر أن ليفاندوفسكي توج بلقب هداف الدوري الألماني الموسم المنصرم بتسجيله 34 هدفا.

المصدر: وكالات