هاليب لم تتخذ قرارها بشأن المشاركة في "فلاشيغ ميدوز"

كشفت الرومانية، سيمونا هاليب، المصنفة ثانية عالميا، أنها لم تتخذ بعد قرارها بشأن مشاركتها في بطولة "فلاشينغ ميدوز" الأمريكية، إحدى البطولات الاربع الكبرى للتنس.

وقالت هاليب (28 عاما)، حاملة لقب بطولة ويمبلدون الإنجليزية، أمس الأحد: "لم أتخذ بعد قراري النهائي بشأن المشاركة في بطولة فلاشينغ ميدوز.. السفر من أوروبا (إلى الولايات المتحدة) صعب قليلا، لذا سيكون الأمر صعبا علي".

وتابعت اللاعبة التي ستخوض غمار دورة براغ على الملاعب الترابية الأسبوع المقبل: "لا أريد أن أضع نفسي في هذا الضغط. كما قلت، لم أقرر بعد، ولكن الظروف صعبة بالنسبة لي في الوقت الراهن".

وسبق أن أعلنت الأسترالية، آشلي بارتي، المصنفة أولى عالميا، غيابها عن بطولة "فلاشينغ ميدوز"، التي تنطلق منافساتها في نيويورك يوم 31 من الشهر الجاري، بسبب مخاوفها من تداعيات جائحة فيروس كورونا.

ولدى الرجال، أعلن الإسباني رافائيل نادال، المصنف ثانيا عالميا، أيضا غيابه عن نسخة هذا العام من "فلاشينغ ميدوز"، على خلفية تفشي فيروس كورونا.

المصدر: أ ف ب