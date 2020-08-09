ويليان: أرحل برأس مرفوعة 

أكد البرازيلي ويليان لاعب خط وسط فريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الأحد، رحيله عن النادي اللندني، وذلك بعد أن قضى سبع سنوات في "ستامفورد بريدج".

ونشر ويليان، البالغ من العمر 32 عاما، رسالة عبر صفحته على موقع "تويتر" ودع فيها مشجعيه، جاء فيها: "لقد حان وقت الرحيل. أنا في الواقع سأفتقد زملائي. أرحل برأس مرفوعة وأشعر بالأمان أني فزت بأشياء هنا ودائما ما كنت أبذل قصارى جهدي بقميص تشيلسي".

وانتهى عقد اللاعب البرازيلي هذا الصيف ولم يتوصل لاتفاق لتمديد التعاقد لفترة طويلة، وذكرت تقارير أنه اقترب من الانتقال إلى صفوف الفريق اللندني الآخر أرسنال.

وانضم ويليان، الذي بدأ مسيرته في فريق كورينثيانز في ساو باولو بالبرازيل، إلى صفوف تشيلسي قادما من أنجي الروسي في عام 2013، وشارك في أكثر من 300 مباراة مع البلوز، وتوج معه بلقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين.

المصدر: "رويترز"