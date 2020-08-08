التشكيلة الرسمية لـ"موقعة" برشلونة ونابولي

تتجه أنظار عشاق كرة القدم، مساء اليوم السبت، صوب ملعب "كامب نو" معقل نادي برشلونة الذي يستضيف نابولي الإيطالي، في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم "التشامبيونزليغ".

وتنطلق المباراة في تمام الساعة (19:00) بتوقيت غرينيتش، ويديرها حكم الساحة الدولي التركي، جانيت شاكير.

وسيبدأ كيكي سيتين، المدير الفني لفريق برشلونة، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة ضيفه الإيطالي:

بينما اختار جينارو غاتوزو، المدير الفني لفريق نابولي، التشكيلة الأساسية التالية، ضد مضيفه العملاق الكتالوني:

يذكر أن مباراة الذهاب بين نابولي وبرشلونة، انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1)، يوم الثلاثاء 25 فبراير 2020، على ملعب "سان باولو" بمدينة نابولي، وذلك قبل توقف الأنشطة الكروية لفترة طويلة بسبب جائحة كورونا.

المصدر: "twitter/FCBarcelona/sscnapoli"