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رسميا.. يوفنتوس يقيل ساري

الرياضة

رسميا.. يوفنتوس يقيل ساري
Globallookpress
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أعلن نادي يوفنتوس، بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، اليوم السبت، أنه أقال مدربه ماوريتسيو ساري من منصبه، بعد خروج النادي من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، أمس الجمعة.

وجاء قرار الاستغناء عن خدمات المدرب ساري (61 عاما)، رغم نجاحه في قيادة الفريق للفوز بلقب الدوري الإيطالي للمرة التاسعة على التوالي في الشهر الماضي.

وقال النادي عبر موقعه الرسمي على الإنترنت "يعلن نادي يوفنتوس لكرة القدم إعفاء ماوريتسيو ساري من مهام منصبه كمدرب للفريق الأول".

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وأضاف بطل إيطاليا "يود النادي توجيه الشكر إلى المدرب الذي سطر صفحة جديدة في تاريخ يوفنتوس، بالفوز بلقب الدوري للمرة التاسعة على التوالي في ذروة تطور مسيرته الشخصية ووصوله لقمة الكرة الإيطالية".

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وتعرض ساري لضغوط منذ هزيمة فريقه أمام نابولي بركلات الترجيح في نهائي كأس إيطاليا في يونيو الماضي، قبل أن يدفع ثمن خروج يوفنتوس من الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وأصبح يوفنتوس في العقد الأخير، القوة المهيمنة في الدوري الإيطالي الأول، لكنه لم يحرز لقب دوري الأبطال منذ 1996.

المصدرر: رويترز

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