السد القطري يعلن رسميا ضم بطل يورو (2008 و2012).. فيديو

أعلن نادي السد القطري لكرة القدم، اليوم الخميس، رسميا عن التعاقد مع الإسباني المخضرم سانتي كازورلا، قادما من فريق فياريال، بموجب عقد لمدة موسمين.

ونشر نادي السد مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، يتحدث فيه سانتي كازورلا عن انضمامه إلى نادي السد، قائلا: "أنا قادم من إسبانيا، من فياريال، قادم إلى قطر، إلى بلد المونديال، قادم إلى نادي السد، لمزيد من التحديات، لمزيد من البطولات، أنا الآن معكم بالقميص الأبيض، أنا كازورلا، سانتي كازورلا".

“I’m here with you now, in the white shirt!” - @19SCazorla



It’s official: Santi Cazorla is an #AlSadd player for the next two years! 🤍🖤@qatarairways@pumafootballpic.twitter.com/j3AKAFynJd — AlSadd S.C | نادي السد (@AlsaddSC) August 6, 2020

ودافع سانتي كازورلا، البالغ من العمر 35 عاما، عن ألوان فياريال "الغواصات الصفراء" خلال الموسمين الماضيين، عائدا من أرسنال الإنجليزي، بعد تعرضه لإصابة أنهت مسيرته مع الفريق اللندني، وكادت أن تنهي مسيرته بشكل عام مع كرة القدم.

وسيلعب سانتي كازورلا تحت قيادة قائد برشلونة السابق، المدرب تشافي هيرنانديز، العامل الرئيسي الذي قاده للموافقة على قبول هذه التجربة في البلد العربي، والالتحاق بزميله الأسبق في المنتخب الإسباني، الذي حصل معه على لقب بطل "يورو 2008" و"يورو 2012".