ترتيب أفضل هدافي الدوريات الأوروبية الكبرى
أسدل الستار على منافسات الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى للموسم (2019-2020) بعد مشوار طويل، لتوقف النشاط الكروي لأشهر بسبب جائحة كورونا "كوفيد - 19".
وفي ما يلي قائمة أفضل 5 هدافين في كل من الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى:
الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمير ليغ":
1- الإنجليزي جيمي فاردي (مهاجم ليستر سيتي) - 23 هدفا
2- الإنجليزي داني إنجز (مهاجم ساوثهامبتون) - 22 هدفا
3- الغابوني بيير-إيميريك أوباميانغ (مهاجم أرسنال) - 22 هدفا
4- الإنجليزي رحيم سترلينغ (مهاجم مانشستر سيتي) - 20 هدفا
5- المصري محمد صلاح (مهاجم ليفربول) - 19 هدفا.
الدوري الإسباني "الليغا":
1- الأرجنتيني ليونيل ميسي (مهاجم برشلونة) - 25 هدفا
2- الفرنسي كريم بنزيما (مهاجم ريال مدريد) - 21 هدفا
3- الإسباني جيرارد مورينو (مهاجم فياريال) - 18 هدفا
4- الأوروغوياني لويس سواريز (مهاجم برشلونة) - 16 هدفا
5- الإسباني راؤول غارسيا (لاعب خط وسط أتلتيك بيلباو) - 16 هدفا.
الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو":
1- الإيطالي شيرو إيموبيلي (مهاجم لاتسيو) - 36 هدفا
2- البرتغالي كريستيانو رونالدو (مهاجم يوفنتوس) - 31 هدفا
3- البلجيكي روميلو لوكاكو (مهاجم إنتر ميلان) - 23 هدفا
4- الإيطالي فرانشيسكو كابوتو (مهاجم ساسولو) - 21 هدفا
5- البرازيلي جواو بيديو غلفاو (مهاجم كالياري) - 18 هدفا.
الدوري الألماني "البوندسليغا":
1- البولندي روبرت ليفاندوفسكي (مهاجم بايرن ميونيخ) - 34 هدفا
2- الألماني تيمو فيرنير (مهاجم لايبزيغ) - 28 هدفا
3- الإنجليزي جادون سانشو (لاعب خط وسط بوروسيا دورتموند) - 17 هدفا
4- الهولندي فوتر فيغورست (مهاجم فولفسبورغ) - 16 هدفا
5- الألماني روين هيننينجز (مهاجم فورتونا دوسلدورف) - 15 هدفا.
دوري الدرجة الأولى الفرنسي "ليغ1":
1- الفرنسي وسام بن يدر (مهاجم موناكو) - 18 هدفا
2- الفرنسي كيليان مبابي (مهاجم باريس سان جيرمان) - 18 هدفا
3- الفرنسي موسى ديمبيلي (مهاجم ليون) - 16 هدفا
4- النيجيري فيكتور أوسيمين (مهاجم ليل) - 13 هدفا
5- البرازيلي نيمار دا سيلفا (مهاجم باريس سان جيرمان) - 12 هدفا.
المصدر: وكالات