ترتيب أفضل هدافي الدوريات الأوروبية الكبرى

أسدل الستار على منافسات الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى للموسم (2019-2020) بعد مشوار طويل، لتوقف النشاط الكروي لأشهر بسبب جائحة كورونا "كوفيد - 19".

وفي ما يلي قائمة أفضل 5 هدافين في كل من الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى:

الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمير ليغ":

1- الإنجليزي جيمي فاردي (مهاجم ليستر سيتي) - 23 هدفا

2- الإنجليزي داني إنجز (مهاجم ساوثهامبتون) - 22 هدفا

3- الغابوني بيير-إيميريك أوباميانغ (مهاجم أرسنال) - 22 هدفا

4- الإنجليزي رحيم سترلينغ (مهاجم مانشستر سيتي) - 20 هدفا

5- المصري محمد صلاح (مهاجم ليفربول) - 19 هدفا.

الدوري الإسباني "الليغا":

1- الأرجنتيني ليونيل ميسي (مهاجم برشلونة) - 25 هدفا

2- الفرنسي كريم بنزيما (مهاجم ريال مدريد) - 21 هدفا

3- الإسباني جيرارد مورينو (مهاجم فياريال) - 18 هدفا

4- الأوروغوياني لويس سواريز (مهاجم برشلونة) - 16 هدفا

5- الإسباني راؤول غارسيا (لاعب خط وسط أتلتيك بيلباو) - 16 هدفا.

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الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو":

1- الإيطالي شيرو إيموبيلي (مهاجم لاتسيو) - 36 هدفا

2- البرتغالي كريستيانو رونالدو (مهاجم يوفنتوس) - 31 هدفا

3- البلجيكي روميلو لوكاكو (مهاجم إنتر ميلان) - 23 هدفا

4- الإيطالي فرانشيسكو كابوتو (مهاجم ساسولو) - 21 هدفا

5- البرازيلي جواو بيديو غلفاو (مهاجم كالياري) - 18 هدفا.

الدوري الألماني "البوندسليغا":

1- البولندي روبرت ليفاندوفسكي (مهاجم بايرن ميونيخ) - 34 هدفا

2- الألماني تيمو فيرنير (مهاجم لايبزيغ) - 28 هدفا

3- الإنجليزي جادون سانشو (لاعب خط وسط بوروسيا دورتموند) - 17 هدفا

4- الهولندي فوتر فيغورست (مهاجم فولفسبورغ) - 16 هدفا

5- الألماني روين هيننينجز (مهاجم فورتونا دوسلدورف) - 15 هدفا.

دوري الدرجة الأولى الفرنسي "ليغ1":

1- الفرنسي وسام بن يدر (مهاجم موناكو) - 18 هدفا

2- الفرنسي كيليان مبابي (مهاجم باريس سان جيرمان) - 18 هدفا

3- الفرنسي موسى ديمبيلي (مهاجم ليون) - 16 هدفا

4- النيجيري فيكتور أوسيمين (مهاجم ليل) - 13 هدفا

5- البرازيلي نيمار دا سيلفا (مهاجم باريس سان جيرمان) - 12 هدفا.

المصدر: وكالات