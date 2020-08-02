بالفيديو.. بورتو بـ9 لاعبين يتوج بكأس البرتغال

توج فريق بورتو بلقب كأس البرتغال بفوزه على غريمه التقليدي بنفيكا 2 ـ 1 السبت في المباراة النهائية التي جرت على ملعب مدينة "كويمبرا".

ويدين بورتو بالفضل في هذا الانتصار لمدافعه الكونغولي شانسيل مبيمبا الذي سجل هدفي الفوز للفريق في الدقيقتين 47 و59.

فيما جاء هدف بنفيكا الوحيد عن طريق كارلوس فينيسيوس من ضربة جزاء قبل 6 دقائق على صافرة نهاية اللقاء.

واستطاع بورتو التتويج بالكأس رغم تعرض اثنين من لاعبيه للطرد فى الشوط الأول، وهما لويس دياز فى الدقيقة 38 لحصوله على إنذارين، وسيرجيو كونسيساو فى الدقيقة 43 لنفس السبب.

وحصد بورتو بذلك ثنائية الدوري البرتغالي والكأس بعد أن حصد لقب الدوري قبل نحو أسبوعين عقب تفوقه بفارق خمس نقاط على بنفيكا في نهاية الموسم.

المصدر: "وكالات"