بلاتر يدعو لإيقاف إنفانتينو رئيس "الفيفا"

دعا سيب بلاتر الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم لإيقاف الرئيس الحالي "للفيفا" جياني إنفانتينو بعد فتح تحقيقات جنائية بحقه في سويسرا.

وقالت السلطات السويسرية الخميس إنها بدأت تحقيقات جنائية بحق إنفانتينو فيما يتصل بلقاءات عقدت بينه وبين المدعي العام السويسري مايكل لاوبر، في حين ينفي رئيس "الفيفا" الحالي ولاوبر ارتكاب أي مخالفات.

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وقال بلاتر في بيان لـ"رويترز": "بالنسبة لي الأمور واضحة وهي أنه لا بد للجنة القيم التابعة "للفيفا" التحقيق مع السيد انفانتينو ومن ثم فإنه لا بد لها من إيقافه".

وتعرض بلاتر نفسه للإيقاف من جانب لجنة القيم التابعة "للفيفا" والمنع من ممارسة أي نشاط يتعلق باللعبة بعد إجراء تحقيقات جنائية بحقه في سويسرا في 2015.

والتحقيقات لا تزال مستمرة ولم توجه أي تهمة إلى بلاتر الذي ينفي ارتكاب أي مخالفة.

المصدر: "رويترز"