بالصور.. أندية أوروبا تهنئ المسلمين بعيد الأضحى المبارك

هنأت أندية الدوريات الأوروبية، جميع المسلمين في العالم، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

ونشرت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التهاني عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، فغرد ليفربول: "عيد أضحى مبارك عليكم وعلى أصدقائكم وعائلتكم وكل من تحبون، عسى كل عيد تعيدوه وأنتم بخير وصحة وعافية يا أبطال".

عيد أضحى مبارك عليكم وعلى أصدقائكم وعائلتكم وكل من تحبون ❤️



عسى كل عيد تعيدوه وأنتم بخير وصحة وعافية يا أبطال 🥇🎉 #عيد_الاضحىpic.twitter.com/YsGDORUObK — ليفربول (أبطال الدوري 🏆) (@LFC_Arabic) July 30, 2020

فيما قدم قطبا الكرة في مدينة مانشستر البريطانية التهنئة، وكتب يونايتد: "كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك، عيد سعيد لكم ولعائلتكم".

كل عام وأنتم بخير بمناسبة #عيد_الاضحى المبارك، عيد سعيد لكم ولعائلتكم. ❤ pic.twitter.com/bBrXJ9sXSf — مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) July 30, 2020

ونشر "السيتي" فيديو مصورا لإنجاز لوحة لنجومه يتصدرها النجم الجزائري رياض محرز وعلق قائلا: "الفريق يهنئكم بعيد الأضحى المبارك.. كل عام وأنتم بخير".

نادي مانشستر سيتي يهنئكم بـ #عيد_الاضحى المبارك.. كل عام وأنتم بخير 💙 pic.twitter.com/v5QKApKnVu — نادي مانشستر سيتي (@Cityarabia) July 30, 2020

وفي إسبانيا، قدم حساب ريال مدريد بطل الليغا لموسم 2019-2020، التهنئة عبر تغريدة على حسابه قال فيها: "عيد أضحى مبارك لجميع متابعينا الذين يحتفلون. نتمنى لكم جميعا يوما سعيدا وهادئا".

Eid Mubarak to all our followers celebrating. Wish you all a happy and peaceful day ✨ عيد مبارك #عيد_الاضحىpic.twitter.com/jfdtbK2F9Q — Real Madrid Info ³⁴ (@RMadridInfo) July 30, 2020

ووجه برشلونة التهنئة بعيد الأضحى المبارك: "البارسا يهنئكم بمناسبة حلول عيد الأضحى، كل عام وأنتم بخير".

وفي ألمانيا، غرد نادي بايرن ميونخ بطل "البوندسليغا" لموسم 2019-2020، إلى جميع متابعيه: "أمانينا تسبق تهانينا وفرحتنا تسبق ليالينا، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، نتمنى لجميع مشجعي البايرن كثرة الخيرات وكل عام وأنتم بخير".

أمانينا تسبق تهانينا وفرحتنا تسبق ليالينا ✨🥳



بمناسبة #عيد_الاضحى المبارك، نتمنى لجميع مشجعي #البايرن كثرة الخيرات وكل عام وأنتم بخير! ❤ pic.twitter.com/EQpM7qzZbr — بايرن ميونخ (@FCBayernAr) July 30, 2020

وفي فرنسا، نشر حساب باريس سان جيرمان حامل لقب الدوري الفرنسي لهذا الموسم صورة لنجومه وعلق عليها: "نادي ⁧باريس سان جيرمان⁩ يهنئ الأمة الإسلامية قاطبة بحلول عيد الأضحى المبارك، كل عام وأنتم بألف خير يا أبطال".

نادي ⁧باريس سان جيرمان⁩ يهنئ الأمة الإسلامية قاطبة بحلول عيد الأضحى المبارك! ❤💙



كل عام وأنتم بألف خير يا أبطال! 🥇#عيد_الاضحى ⁩ pic.twitter.com/TeOst0WLcp — نادي باريس سان جيرمان (@PSG_arab) July 31, 2020

وبادر حساب الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" بتقديم تهنئته عبر حسابه باللغة العربية وكتب فيها: "أينما كنتم حول العالم... كل عام وأنتم جميعا بخير الاتحاد الدولي FIFA يتمنى لكم عيد أضحى سعيدا مع عائلاتكم وأحبائكم".

أينما كنتم حول العالم... كل عام وأنتم جميعاً بخير 🎉

الإتحاد الدولي FIFA يتمنى لكم #عيد_الأضحى سعيد مع عائلاتكم وأحبائكم 🕋 #عيدكم_مبارك 🕌 #عيدكم_سعيد 🐑#EidAlAdhapic.twitter.com/js1FRDb1oq — FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) July 30, 2020

المصدر: "تويتر"