تشرين يتوج بلقب بطل الدوري السوري للمرة الثالثة في تاريخه

أحرز نادي تشرين لقب بطل الدوري السوري لكرة القدم بعد تغلبه على مضيفه الكرامة بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الـ26 الأخيرة من المسابقة.

ويدين تشرين بالفضل في الفوز للاعبه محمد مرمور الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة الـ38 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز، رفع تشرين رصيده إلى 59 نقطة، وأنهى الدوري السوري في الصدارة ليتوج باللقب الغائب عن خزائنه منذ 23 عاما، في المقابل توقف رصيد الكرامة عند 33 نقطة في المركز السابع على جدول الترتيب.

وهذا اللقب هو الثالث لنادي تشرين في تاريخ الدوري السوري، بعد عامي 1982 و1997.

المصدر: RT