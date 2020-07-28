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ريال مدريد يعلن إصابة نجمه بكورونا قبل المواجهة الحاسمة أمام مانشستر سيتي في دوري الأبطال

الرياضة

ريال مدريد يعلن إصابة نجمه بكورونا قبل المواجهة الحاسمة أمام مانشستر سيتي في دوري الأبطال
Reuters
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أعلن ريال مدريد بطل الدوري الإسباني لكرة القدم اليوم الثلاثاء أن مهاجمه ماريانو دياز أصيب بكورونا مما يثير الشكوك حول مشاركته أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل.

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وقال النادي الملكي في بيان رسمي اليوم، إن فحوص الكشف عن فيروس كورونا التي خضع لها لاعبو ريال مدريد أمس الاثنين، أظهرت إيجابية فحص دياز.

وأكد الريال أن دياز بصحة ممتازة وعزل نفسه بالمنزل التزاما بالبروتوكول الصحي.

وسيلتقي ريال، الذي خسر على أرضه 2-1 من مانشستر سيتي في ذهاب دور الـ16 لدوري الأبطال، قبل توقف الموسم في مارس بسبب جائحة كوفيد-19، مع الفريق الإنجليزي في ملعب الاتحاد في لقاء الإياب في الـ7 من أغسطس المقبل.

المصدر: رويترز

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