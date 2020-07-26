 
مباشر

شاهد.. فيلايني يسجل "هاتريك" في سبع دقائق

الرياضة

شاهد.. فيلايني يسجل
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oe9y

قاد النجم البلجيكي، مروان فيلايني، فريقه شاندونغ ليونينغ، لتحقيق فوز مثير على مضيفه داليان يفانغ، بنتيجة 3-2، اليوم الأحد، في الجولة الأولى من دوري السوبر الصيني لكرة القدم.

وسجل فيلايني ثلاثية فريقه، في غضون سبع دقائق، في الدقائق 79، و83، و86، في حين أحرز كل من خوسيه سولومون روندون، وماركوس دانيالسون، هدفي داليان يفانغ، في الدقيقتين 57، و90 على الترتيب.

وتحصل شاندونغ بذلك على أول ثلاث نقاط له في الموسم الجديد، ليقتسم صدارة المجموعة الأولى من دوري السوبر الصيني مع قوانغتشو إيفرغراند، الذي تغلب أمس السبت، على ضيفه شنغهاي شنهوا،  بهدفين دون رد.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا