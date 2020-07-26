نابولي يتغلب على ساسولو في مباراة غريبة (فيديو)

تغلب نادي نابولي على ضيفه ساسولو يثنائية نظيفة، في مباراة أقيمت أمس السبت، لحساب المرحلة الـ36 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، وشهدت إلغاء أربعة أهداف للفريق الضيف.

وتقدم نابولي مبكرا، في الدقيقة الثامنة، بهدف حمل توقيع السيد هساي، قبل أن يدرك فيليب ديورتشيتش، هدف التعادل لصالح ساسولو في الدقيقة 32، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

وبعد أربع دقائق، عاد ديورتشيتش، ليسجل مرة أخرى، لكن الحكم ألغى الهدف مجددا بداعي التسلل بعد الاستعانة بتقنية الفيديو.

وفي الشوط الثاني، ألغى الحكم هدفين آخرين لساسولو بداعي التسلل، سجلهما فرانشيسكو كابوتو، ودومنيكو بيراردي.

اهداف لقاء || نابولي 2-0 ساسولو || pic.twitter.com/wrSf7qbyWg — ⚽️ GOALS ⚽️ (@Goalzz4u) July 25, 2020

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، سجل آلان الهدف الثاني لنابولي في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، ليقضي على كل آمال ساسولو في العودة في النتيجة.

وعاد نابولي بهذا الفوز، لسكة الانتصارات بعد خسارته في الجولة الماضية على يد بارما (1-2)، ليستعيد توازنه، بعد أن رفع رصيده إلى 59 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد ساسولو عند 48 نقطة في المرتبة الثامنة.

المصدر: RT