شكوك حول مشاركة هاليب في بطولة باليرمو

ربما تفقد بطولة باليرمو للتنس، أبرز لاعباتها، المصنفة ثانية عالميا، الرومانية سيمونا هاليب، بعد قرار إيطاليا بفرض الحجر الصحي الإجباري لـ 14 يوما على القادمين إليها من رومانيا.

وأكد وزير الصحة الإيطالي، روبرتو سبيرانزا، أمس الجمعة، أن الأشخاص الذين تواجدوا في بلغاريا ورومانيا، خلال آخر 14 يوما، سيخضعون للحجر الصحي لدى وصولهم إلى إيطاليا، في خطوة تهدف إلى منع استمرار انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وبعد هذا القرار، أصدر مدير بطولة باليرمو، أوليفييرو بالما، بيانا قال فيه، إن المنظمين بعثوا برسالة عاجلة إلى الوزير سبيرانزا، طلبوا فيها إعفاء لاعبات التنس المشاركات في البطولة من الحجر الصحي.

وأضاف بالما: "هذه الإجراءات ستحرم لاعبة مثل سيمونا هاليب، المصنفة ثانية عالميا، وبطلة ويمبلدون، من المشاركة في بطولة باليرمو".

وستكون بطولة باليرمو أول بطولة للتنس الاحترافي على مستوى الرجال والسيدات، منذ توقف البطولات في مارس الماضي على خلفية تفشي فيروس كورونا، وستقام على الملاعب الرملية في عاصمة صقلية بداية من الثالث من أغسطس المقبل.

وإيطاليا هي أول دولة أوروبية تتعرض لانتشار واسع لفيروس كورونا المستجد، لكن أعداد المصابين اليومية باتت أقل بكثير مما كان عليه الحال نهاية مارس الماضي.

المصدر: وكالات