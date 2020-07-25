مبابي يكشف مدى خطورة إصابته في مباراة سانت إيتيان (فيديو)

كشف النجم الفرنسي كيليان مبابي، مدى خطورة الإصابة القوية التي تعرض لها أمس الجمعة، خلال المباراة التي جمعت فريقه باريس سان جيرمان بنادي سانت إيتيان في نهائي كأس فرنسا.

وحضر المباراة، إيمانويل ماكرون، رئيس فرنسا، الذي أبدى اهتماما خاصا بالجوهرة الفرنسية الشابة مبابي.

والتقطت وسائل الإعلام، الرئيس الفرنسي وهو يطمئن على حالة مبابي، حيث سأله قائلا: "ماذا حدث؟ هل تعرضت قدمك للكسر؟ هل ستذهب للمستشفى بعد المباراة؟".

ورد مبابي: "إنه شرخ بسيط، لا أعتقد أنني تعرضت للكسر.. سأتوجه للمستشفى لإجراء الأشعة".

واضطر مبابي لمغادرة الملعب في الدقيقة 33، بعد إصابتة نتيجة تدخل عنيف في حقه من قبل مدافع سانت إيتيان، لوي بيران، الذي تحصل على بطاقة حمراء إثر هذا التدخل.

إصابة مبابي يستاهل الطرد ولا ؟! أصفر تكفي برأي

pic.twitter.com/NhJGhUk3KP — Mohammed ALHabib (@MAhabib06) July 24, 2020

وغادر مبابي ملعب اللقاء بين الدموع خوفا من تداعيات تلك الإصابة على مستقبله، وإمكانية عدم لحاقه بربع نهائي دوري أبطال أوروبا التي ستنطلق مبارياته الشهر المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن باريس سان جيرمان، توج بكأس فرنسا بعد فوه على سانت إيتيان بهدف دون رد، من توقيع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا.

المصدر: وكالات