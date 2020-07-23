رسميا.. إيمري مدربا جديدا لفياريال

أعلن نادي فياريال، المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، اليوم الخميس، تعاقده رسميا مع، أوناي إيمري، لتولي مهمة تدريب الفريق الأول، خلفا للمقال خافيير كاييخا.

وقال النادي، الذي احتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني في الموسم المنقضي، في بيان نشره على موقعه: "يعلن فياريال عن توصله لاتفاق مع أوناي إيمري ليكون مدربا للفريق في المواسم الثلاثة المقبلة".

وجاء تعيين إيمري ورحيل كاييخا ضمن مشروع جديد بدأ فيه فياريال مسبقا، بإعلان مغادرة لاعبه الأسطوري سانتي كازورلا (35 عاما).

وسبق لإيمري (48 عاما)، تدريب العديد من الأندية في إسبانيا وخارجها، على غرار إشبيلية، وفالنسيا، وباريس سان جيرمان، وأرسنال، وتوج في مسيرته بالعديد من الألقاب، منها لقب الدوري الفرنسي مرة واحدة، والدوري الأوروبي ثلاث مرات، وكأس السوبر الفرنسي مرتين، وكأس فرنسا في مناسبة واحدة.

المصدر: وكالات