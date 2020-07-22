بالفيديو.. احتفالات عارمة لجماهير ليفربول في محيط ملعب "أنفيلد" في ليلة "مجنونة"

عمت احتفالات ضخمة مدينة ليفربول ومجيط ملعب "أنفيلد"، عقب انتهاء لقائه أمام تشيلسي (5-3)، ضمن الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ورفع كأس بطل "البريمير ليغ" رسميا.

وتوافد عشاق فريق ليفربول إلى محيط ملعب "أنفيلد"، بالرغم من الدعوات بعدم التجمع ومنع حضور المباريات بسبب وباء كورونا، للاحتفال رسميا بكأس بطل الدوري الممتاز، الذي طال انتظاره 30 عاما.

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وكافأ لاعبو فريق "الريدز" جماهيره بفوز مثير على ضيفه تشيلسي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في مباراة مجنونة، ليحتفلوا بطريقة مثالية باللقب الغالي.

وقام أسطورة ليفربول، السير كيني دالغليش، بتقليد النجم المصري محمد صلاح وزملائه بالميدالية الذهبية، قبل أن يرفع قائد "الريدز"، جوردان هيندرسون، كأس بطل "البريمير ليغ"، وتنطلق الاحتفالات باللقب الذي غاب عن خزائن الفريق منذ عام 1990.

المصدر: RT