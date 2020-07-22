في سهرة استثنائية على "أنفيلد".. ليفربول يستضيف تشيلسي

يحل نادي تشيلسي ضيفا ثقيلا على ليفربول مساء اليوم الأربعاء، في قمة المرحلة الـ37 قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقام المباراة على ملعب "أنفيلد"، في تمام الساعة العاشرة و15 دقيقة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

ويتطلع ليفربول، الذي ضمن التتويج بلقب الدوري الإنجليزي قبل عدة جولات، للفوز في مواجهة تشيلسي، ليستعيد هيبته ونغمة الانتصارات، التي فقدها في آخر جولتين، بتعادله مع بيرنلي وخسارته أمام أرسنال.

في المقابل، يدخل تشيلسي المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما بلغ المباراة النهائية لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي، عقب فوزه على مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف لهدف واحد.

وسيحاول تشيلسي، تحقيق نتيجة الفوز على البطل ليفربول، ليحافظ على مركزه الثالث (63 نقطة)، ويوسع الفارق بينه وبين ليستر سيتي ومانشستر يونايتد، اللذان يحتلان المركزين الرابع والخامس على الترتيب، بنفس االرصيد 62 نقطة.

وسيحصل ليفربول على كأس الدوري الإنجليزي، عقب انتهاء المباراة، وذلك للمرة الأولى في تاريخه منذ العام 1990.

المصدر: RT