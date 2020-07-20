رسميا.. فريق عربي يتعاقد مع النجم الإسباني سانتي كازورلا

أعلن نادي السد القطري لكرة القدم، توصله إلى اتفاق رسمي لضم النجم الإسباني سانتي كازورلا، لاعب خط الوسط لنادي فياريال، إلى صفوف الفريق.

وكتب حساب نادي السد عبر تويتر "تغريدة"، جاء فيها: "الاتفاق تم بيننا وبين سانتي.. اللاعب سيصل قريبا للدوحة لإتمام باقي التفاصيل.. مرحبا سانتي في نادي السد".

الاتفاق تم بيننا وبين سانتي .. اللاعب سيصل قريبآ للدوحه لاتمام باقي التفاصيل

مرحبا سانتي في نادي السد🖤🤍@19SCazorla@qatarairwaysar@pumafootballpic.twitter.com/QHYCWOeF4D — AlSadd S.C | نادي السد (@AlsaddSC) July 20, 2020

ولعب سانتي كازورلا بقميص فياريال خلال الموسمين الماضيين، عائدا من أرسنال الإنجليزي، والذي تعرض لإصابة أنهت مسيرته مع الفريق اللندني، وكادت أن تنهي مسيرته بشكل عام مع كرة القدم.

وقد أعلن كل من اللاعب وناديه فياريال أن الموسم المنصرم هو الأخير له في صفوف "الغواصات الصفراء"، وودع كازورلا بالتالي فياريال الذي استهل فيه مشواره، والليغا الإسبانية، يوم أمس، بعد مباراة فريقه أمام ضيفه إيبار (4-0).

وسيلعب سانتي كازورلا، البالغ من العمر 35 عاما، تحت قيادة قائد برشلونة السابق، المدرب تشافي هيرنانديز، العامل الرئيسي الذي قاده للموافقة على قبول هذه التجربة في البلد العربي، والالتحاق بزميله الأسبق في المنتخب الإسباني، الذي حصل معه على لقب بطل "يورو 2008" و"يورو 2012".

المصدر: وكالات