شاهد.. هدف مدافع ريال مدريد العالمي من زاوية شبه مستحيلة

أحرز الظهير الأيسر الفرنسي لنادي ريال مدريد، فيرلاند ميندي، هدفا عالميا، خلال اللقاء الذي جمع فريقه بمضيفه غرناطة، أمس الاثنين، في المرحلة الـ36 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل ميندي هدف التقدم للريال، في الدقيقة العاشرة، بعد هجمة مرتدة سريعة للفريق الملكي، أنهاها المدافع الفرنسي بهدف رائع، بعدما اخترق منطقة جزاء غرناطة، وأطلق تسديدة يسارية صاروخية من زاوية شبه مستحيلة، سكنت شباك الحارس، روي سيلفا.

Amazing Goal Of Ferland Mendy🔥Vs. Granada | Real Madrid Vs. Granada Liga BBVA@ferland_mendy#RealMadridGranadapic.twitter.com/UpRnP7X4t3 — TheBestOfPES (@TheBestOfPES10) July 14, 2020

هدف ميندي العااااالمي 😍😍😍❤️❤️



pic.twitter.com/OBC1IqNzke — M E R O N 🇮🇶 (@Mr4oficial) July 13, 2020

وأضاف الفرنسي الآخر كريم بنزيما، الهدف الثاني للريال، في الدقيقة 16، ثم قلص داروين ماتشيز، الفارق لغرناطة، في الدقيقة 50، لتنتهي المباراة بفوز الفريق الملكي بهدفين مقابل هدف واحد.

ورفع ريال مدريد، رصيده بهذا الفوز إلى 83 نقطة في صدارة الدوري، ليحافظ على فارق النقاط الأربع بينه وملاحقه برشلونة، قبل جولتين فقط على ختام المسابقة.

أما غرناطة، فقد تجمد رصيده عند 50 نقطة في المركز التاسع.

المصدر: RT