استقالة رئيس الاتحاد الروسي لألعاب القوى

أعلن يفغيني يورتشينكو رئيس الاتحاد الروسي لألعاب القوى تقديمه استقالته من منصبه اليوم الاثنين، بعد عدة أشهر من استلامه رئاسة الاتحاد.

وتولى يورتشينكو رئاسة الاتحاد الروسي لألعاب القوى في الـ28 من فبراير الماضي، في ظل العديد من الصعوبات والتحديات التي تمر بها ألعاب القوى الروسية بسبب الإيقاف الذي يفرضه الاتحاد الدولي لألعاب القوى على نظيره الروسي منذ العام 2015 عقب تقرير للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات "وادا"، زعم فيه وجود برنامج منشطات ترعاه الدولة وهو ما نفاه الجانب الروسي.

⚡️ Юрченко подал в отставку с поста главы ВФЛАhttps://t.co/slu8Q5tJgSpic.twitter.com/5DznqVOgDl — РИА Новости Спорт (@rsportru) July 13, 2020

وأعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى في الـ2 من يوليو الجاري، تخلف الاتحاد الروسي للعبة عن دفع 5 ملايين دولار، لمخالفة لوائح المنشطات على حسب وصفه، وكشف أنه سينظر في طلبات الرياضيين الروس الذين يرغبون بالمشاركة في المحافل والمسابقات الدولية بصفة محايدة يومي 29 و30 يوليو الجاري موعد انعقاد اجتماع لمجلس الاتحاد، والذي سيناقش أيضا كيفية التعامل مع الاتحاد الروسي للعبة.

وفي الـ12 من مارس الماضي أعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى فرض عقوبة مالية على الاتحاد الروسي قدرها 10 ملايين دولار، على أن تدفع على مرحلتين، وكان يجب سداد 5 ملايين دولار في موعد أقصاه الأول من يوليو الجاري.

وسبق للاتحاد الدولي لألعاب القوى أن اشترط على نظيره الروسي دفع الخمسة ملايين دولار في موعدها للسماح للرياضيين الروس بالمشاركة كمحايدين في البطولات.

المصدر: rsport.ria.ru