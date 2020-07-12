برشلونة يكشف طبيعة إصابة غريزمان

أصدر نادي برشلونة الإسباني، بيانا أوضح فيه طبيعة الإصابة التي عاني منها نجمه الفرنسي، أنطوان غريزمان، بعد مشاركته في مباراة الفريق أمس السبت ضد بلد الوليد.

وقال النادي الكتالوني في البيان الذي نشره اليوم الأحد على موقعه: "الفحوصات الطبية تؤكد إصابة غريزمان في العضلة الرباعية للفخذ الأيمن".

❗الفحوصات الطبية تؤكد إصابة غريزمان في العضلة الرباعية للفخذ الأيمن. مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة. pic.twitter.com/jLJtD0SeLV — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) July 12, 2020

وأضاف: "مدة غيابه (عن الملاعب) تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة".

وأشارت تقارير إعلامية إسبانية إلى أن الإصابة ستبعد غريزمان عن المباراتين المتبقيتين لبرشلونة في الدوري الإسباني.

وكان غريزمان، شارك كأساسي في المباراة التي تغلب فيها "البارسا" بشق الأنفس (1-0) على بلد الوليد، لحساب الأسبوع الـ36 من الدوري الإسباني، قبل أن يجري استبداله بين شوطي اللقاء بعد شعوره بانزعاجات على مستوى العضلة الرباعية لفخذه الأيمن.

المصدر: موقع برشلونة