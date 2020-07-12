القبض على أحد "أفاعي" ميلانو
كشفت صحيفة "كوريري ديلا سيرا" الإيطالية، اليوم الأحد، أن قوات الشرطة ألقت القبض على الكرواتي، مارسيلو بروزوفيتش، نجم إنتر ميلان، بسبب قيادته السيارة تحت تأثير الكحول.
وتجاوز بروزوفيتش بسيارته الضوء الأحمر، على إحدى إشارات المرور في مدينة ميلانو، ما جعل الشرطة تطارده.
#Inter, ritirata la #patente a #Brozovic: semaforo rosso non rispettato e alcoltest fallito https://t.co/NrRHbNbnPR#serieA— LaGazzettadelloSport (@Gazzetta_it) July 12, 2020
وأشارت الصحيفة إلى أن الشرطة أخضعت اللاعب الكرواتي لاختبار أوضح أنه تناول جرعة من محتوى كحولي بنسبة أعلى من الحد القانوني.
وأوضحت أنه تم سحب رخصة القيادة الخاصة ببروزوفيتش، ولم يتضح موقف اللاعب من المشاركة مع فريقه أمام ضيفه تورينو، غدا الاثنين، وذلك في ختام منافسات الجولة الـ32 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
المصدر: وكالات