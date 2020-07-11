شاهد.. هدف عكسي كوميدي بـ "ركلة العقرب"

عمق فريق سوتشي جراح ضيفه سبارتاك موسكو بفوزه عليه بهدف، في المباراة التي جمعتهما يوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وجاء هدف الفوز الوحيد لفريق سوتشي بـ"نيران صديقة" سجله مدافع فريق العاصمة موسكو بافيل ماسلوف خطأ في مرماه، في الدقيقة 24 بتسديدة بطريقة غريبة بـ"ركلة العقرب".

АВТОГОЛ. УДАРОМ. СКОРПИОНА 🔥



Врывайся в прямой эфир. В матче все еще 1:0 ⚽https://t.co/kYkdVyjXRPpic.twitter.com/LinFi5gde2 — Матч ТВ (@MatchTV) July 11, 2020

ورفع سوتشي رصيده إلى 33 نقطة، وتقدم إلى المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري، متجاوزا بفارق الأهداف سبارتاك موسكو.

المصدر: RT