مصر.. بيان جديد من "التموين" بشأن تسجيل "نادي القرن"

أصدر جهاز تنمية التجارة الداخلية في مصر، اليوم السبت، بيانا توضيحيا حول ما أثير مؤخرا بشأن موقف العلامات التجارية الخاصة بكل من النادي الأهلي والزمالك.

وقال بيان الجهاز التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن تسجيل وحماية العلامات التجارية من أهم أدوار الإدارة المركزية للعلامات التجارية والنماذج الصناعية التابعة لجهاز تنمية التجارة الداخلية، والتي تختص بتسجيل العلامات التجارية، والنماذج الصناعية، والمؤشرات الجغرافية.

وأضاف أنه فيما يخص تسجيل العلامات التجارية المتعلقة بالنوادي الرياضية والمرتبطة بالحصول على درجات الشرف المطلوب تسجيلها، فيتعين على مقدم الطلب تقديم ما يفيد بحصوله عليها من الجهة المانحة لإمكانية السير في إجراءات تسجيلها.

وفي هذا الإطار، تقدم النادي الأهلي للرياضة البدنية بأول طلب تسجيل لشعار النادي عام 1999، وهو عبارة عن (كلمتي "النادي الأهلي" يتوسطهما نسر) ولكن تم شطبها لعدم التجديد في المدة المحددة قانونا.

ناصر حاتم

المصدر: RT